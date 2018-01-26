تسجيل
20:38 26 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    اليمن

    اليمن...هل يحمل المبعوث الأممي الجديد آليات لوقف الحرب

    © REUTERS/ KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ثلاث سنوات لم تسكت طلقات الرصاص، ولم تجف الدماء من على أرض اليمن. ما بين كل مبادرة وجولة ولقاء يسقط المئات بين قتيل وجريح في كل مناطق الصراع شمالا وجنوباً، بل وطالت آلات القتل الداخل السعودي.

    هل حان الوقت لدفع جهود التسوية السلمية في اليمن وإعطاء فرصة للوسطاء لحل الأزمة
    لم تخلو يوماً نشرات الأخبار أو المواقع الإخبارية ومواقع التواصل من صرخات الأطفال اليتامى والنساء الأرامل والشيوخ المقهورين. فاق جرح اليمن كل الجروح. ليست الذخيرة هي الوسيلة الوحيدة للموت، فالموت جوعاً، أو بأشد الأمراض فتكاً تفوق على أقوى آلات القتل ليحصد آلاف الأرواح بلا استئذان.

    تخلى العالم عن الجميع، لم ترق القلوب للملايين في العراء في شدة البرد، وكل ما تسابقت له الدول هو الظهور الإعلامي والتصريح أمام الكاميرات والميكرفونات بأن عشرات الآلاف من أطنان الأغذية والأدوية في الطريق لليمن، شهور طوال ولم تصل تلك القوافل، وقد تركها اليمنيين ورحلوا عن الدنيا، وما زالت تلك المساعدات والإغاثات في الطريق.

    يتساءل اليمنيون، هل هناك أمل في وقف القتال بعدما صمت آذان جميع الأطراف ولم تعد تسمع سوى دقات طبول الحرب. هل سيغير مجيء مبعوث دولي جديد من الواقع على الأرض. وماذا بعد مسابقات القتل التي تنظمها جميع أطراف الصراع؟.

    عبد القدوس الشهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية لجماعة أنصار الله، قال إن من يمتلك الحل للأزمة اليمنية هي دول التحالف التي تغلق جميع الوسائل المتاحة للمفاوضات وكان معها  المبعوث الأممي السابق ولد الشيخ أحمد، الذي كان يأتي كممثل لدول التحالف ولم يكن محايداً وكان يقدم نفسه على أنه هو التحالف نفسه.

    وأوضح الشهاري في تصريحات لراديو "سبوتنيك" أنه متفائل بالتغيير مع وجود مبعوث جديد ومع بوادر جولة جديدة من المفاوضات قد تكون على الأرض العمانية.

    وأكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية أن الأيام الأخيرة كشفت أوراق التحالف وأمريكا، وأن تقدمهم على الأرض عسكريا أصبح من الصعوبة بمكان إن لم يكن مستحيلاً بعد كشف أوراق التحالف، وهذا الأمر قد يجعلهم يخضعون للأوراق التي قدمتها جماعة أنصار الله من أجل الحل السياسي.

    وأشار الشهاري  إلى أن هناك خلافات وصراعات بين الدول الكبرى حول أزمة اليمن ولكنها مع ذلك تحاول أن تجد حلولا حتى لا تتأثر مصالحها بما يحدث، موضحا أن الحل يجب أن يكون يمني يمني مع ضرورة البعد من الضغوط الخارجية والإقليمية التي تؤثرعلى الحل السياسي.

    ولفت رئيس الدائرة الإعلامية لجماعة أنصارالله، إلى أن هناك صاروخاً كاتما سيظهر في الفترة القادمة وقد يحول المسار العسكري للحرب.

     وقال الشهاري، إن جماعة أنصار الله حمامة سلام وتقدم التنازلات من أجل إيجاد حلول للأزمة، أما الدول الكبرى في المنطقة والعالم فهناك الكثير من الصراعات والخلافات بينهما حول الأزمة في اليمن، لكنها تحاول إيجاد حلولاً توافقية حتى لا تتأثر مصالحها.

    وأوضح المحلل السياسي أنور التميمي أن المدخل الذي يمكن أن يفضي إلى حل عادل هو الاعتراف بالمنطق الجغرافي مع وجود حالتين هما حالة الجنوب وحالة الشمال لأن هناك في الجنوب مجلس انتقالي، وفي الشمال هناك صراعات لم تحسم إلى الآن، مشيرا إلى أن هناك مصالح للمجتمع الإقليمي والدولي للتدخل في اليمن وعليها أن تراعي الواقع والحقائق على الأرض، مع أهميه الانتباه إلى أن جماعة الإخوان كقوة أصبحت تمثل عبئاً على الحل وعلى الشعوب. متمنياً من الإمارات السعودية الانتباه لهذا الأمر واعتبار أنهم جزءا من المشكلة.

    وقال المحلل السياسي: "في الجنوب كان هناك الحديث عن هاجس الوحدة، وهذا ليس له أصل في الواقع، ونتمنى من المبعوث الجديد أن يكون على علم بما يحدث في اليمن من تجارب سابقة، بأنه كانت هناك دولة في الجنوب وأن يتعرف على تطلعات الشعب اليمني ككل".

    مشيراً إلى أن مجلس الأمن أخضع اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفي مرحلة معينة أوكل ذلك إلى التحالف العربي متوقعاً استمرار الموائمة مع وجود تعديل في المبادرات.

    انظر أيضا:

    غرق 30 أفريقيا مهاجرا على الأقل قبالة ساحل اليمن
    اليمن... وفاة إمام مسجد متأثرا بإصابته في عدن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, المبعوث الأممي الخاص لليمن اسماعيل ولد الشيخ, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    ملكة جمال الكون لعام 2017، ديمي لاي نيل-بيترس، ترسل قبلة على الهواء، وهي تخرج من سيارة بعد وصولها إلى مطار تامبو الدولي في جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا 24 يناير/ كانون الثاني 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    العملية العسكرية التركية في عفرين
    العملية العسكرية التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك