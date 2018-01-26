ليبيا تبحث عن 10 بحارة مصريين

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن "سرية بحرية أنقذت 5 بحارة مصريين قبالة السواحل الليبية برأس التين شرق البلاد"، مشيرة إلى فقدان 10 بحارة آخرين.

بنغازي — سبوتنيك. وقال مكتب الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، إن "سرية تابعة للقوات البحرية الليبية أنقذت 5 بحارة مصريين قبالة سواحل رأس التين شرق درنة، بعد أن تعطل محرك قاربهم نتيجة سوء الأحوال الجوية وفق أوامر آمر عمليات عمر المختار".

وأضاف أن "10 بحارة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، حيث يجرى البحث عنهم".

يذكر أن معظم مدن شرق البلاد تشهد تقلبات في الأحوال الجوية خلال الساعات الماضية.

ودفعت الأحوال الجوية العديد من الموانئ إلى الإغلاق.

ويواجه صيادون صعوبات في العودة إلى الشواطئ بسبب وصولهم إلى أعالي البحار.