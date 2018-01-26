وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية خلال ساعات

وقال المصدر إن: "وقف الأعمال القتالية يشمل المناطق التي يسيطر عليها الفصيل المسلح فيلق الرحمن".

وأعلن القيادي في الجيش الحر، عضو وفد الفصائل السورية المسلحة، فاتح حسون، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، عن التوصل لاتفاق، خلال اجتماعات فيينا حول سوريا، لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وقال حسون لـ"سبوتنيك": "في فيينا تم الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في الغوطة الشرقية اعتبارا من 12 ليلاً".

وتأتي هذه الجولة التاسعة من مباحثات جنيف، السورية — السورية، في فيينا، برعاية الأمم المتحدة، قبل أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي من المخطط أن يعقد في سوتشي في الفترة ما بين 29- 30 كانون الثاني / يناير.