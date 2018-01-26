الأردن ترفع أسعار الخبز المدعوم ما بين 60 إلى 100 %

© Sputnik. Michail Voskresenskiy روسيا تسلم الأردن المروحية الثقيلة "مي-26تي2"

ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة بدءا من غد السبت 27 يناير/ كانون الثاني، وحتى 31 كانون الاول 2018، حسب وكالة الأنباء بترا

وترتفع أسعار الخبز المدعوم ما بين 60 إلى 100 %.

وتبلغ الأسعار الجديدة لكيلو خبز الكماج الكبير بـ 32 قرشا (45 سنتا)، وكيلو خبز الكماج الصغير بـ 40 قرشا (56.3 سنتا)، وخبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة بـ35 قرشا (49.3 سنتا).

وشدّد القضاة على أنه لن يسمح بتجاوز السقوف السعرية تحت أي ظرف، وأنّ الجهات المختصّة ستراقب بكلّ حزم الكميات والنوعية والوزن والسعر وسيتم إيقاع العقوبة القصوى على المخالفين.

وتوفر الأردن الخبز من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.