وزير الإعلام الكويتي يحذر من الإساءة للسعودية

قال وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري إن العلاقات الكويتية السعودية علاقات راسخة ومتجذرة برعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز.

© REUTERS/ Stephanie McGehee صحيفة: توجيه وزاري للفنانين السعوديين بشأن حفلاتهم في الكويت

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ، أوضح الوزير الجبري في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن دولة الكويت تحرص كل الحرص على دعم وتعزيز تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

وأعرب عن ترحيب وزارة الإعلام الكويتية بجميع أجهزتها بالزملاء الإعلاميين والفنانين السعوديين في إطار التعاون المشترك والبناء بين وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام بدولة الكويت.

وأكد الجبري عزم وزارة الإعلام مواصلة نهجها في تطبيق القوانين لكل من يسيئ في مختلف وسائل الإعلام لدولة شقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ناشد وسائل الإعلام المختلفة المساهمة في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يخدم الشعوب والمؤسسات الخليجية ويوحد صفها.

وكان تركي آل شيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي قد وجّه هجوما عنيفا لخالد الروضان وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت، بعد زيارة الأخير للدوحة، والتقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشكره دولة قطر على مساهمتها برفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية.

وقد عبرت الكويت لاحقا، على لسان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، عن أسفها لإساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، لأحد أعضاء الحكومة الكويتية، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي "نؤكد رفضنا واستهجاننا لتلك الإساءة لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية الحميمة والمتميزة بين البلدين الشقيقين".