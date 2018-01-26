الجدعان يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الفساد ويرفض الحديث عن الوليد بن طلال (فيديو)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المدعي العام أعلن قبل بضعة أسابيع أنهم يحققون في المشتبه بهم باختلاس مبالغ تصل إلى 100 مليار دولار، وذلك ردا على سؤال حول حقيقة الرقم الذي يتم التحقيق بشأنه مع أكثر من موقوف في السعودية.

© AP Photo/ Muhammed Muheisen السعودية تفرج عن مرتكبي بعض الجرائم لسبب غريب

وأضاف الجدعان فى مقابلة مع "سي إن إن"، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، أن المدعي العام لم يعلن عما وقع عليه من تسويات حتى الآن.

وأشار إلى الحصول على بعض من المبالغ نقدا، ووصول بعضها إلى البنوك، مؤكدا أن أغلب الأموال "عقارات وستحتاج وقتا لتسييلها".

وبسؤاله حول الوليد بن طلال وما يحدث معه، رد الجدعان قائلا: "عوضا عن التكلم عن أفراد، يمكنني أن أقول لكم هو أننا نتأكد من أن رسالة الدولة واضحة جدا وهي أننا لن نتساهل أبدا مع قضايا الفساد".

وأضاف الجدعان أن الدولة تهتم بإنشاء بيئة استثمار وبالجودة والأسعار.

وبسؤاله حول الطريقة غير التلقيدية التي تم اتباعها مع الموقوفين، قال الجدعان إن هناك الكثير من الطرق للتعامل مع مثل هذه الأمور، والحكومة تحقق في هذا الأمر منذ عامين.

وأضاف أن الدولة أعلنت وأوضحت بشكل جدي أنهم حققوا وجمعوا المعلومات إذا لم يكن الأمر مفاجئا.

وأشار إلى أن الموقوفين يتواصلون مع محاميهم بشكل يومي.

وأكد أن هناك من وافق على صفقات تسوية، وأنه أمر طبيعي قبل الذهاب إلى المحكمة ويحدث في السلطات القضائية الأخرى.