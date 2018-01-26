هل سيذهب دي ميستورا إلى مؤتمر سوتشي حول سوريا

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، أنه من المبكر بعد الحديث عن ذهاب دي ميستورا إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لأن المحادثات في فيينا لم تنته بعد.