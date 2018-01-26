الإفراج عن وليد الإبراهيمي مالك قنوات "MBC"

قالت مصادر اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني إن سلطات المملكة العربية السعودية أفرجت عن رجل الأعمال مالك مجموعة "إم بي سي" وليد الإبراهيمي.

© AP Photo/ Majdi Mohammed الجدعان يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الفساد ويرفض الحديث عن الوليد بن طلال (فيديو)

وذكرت المصادر أن الإبراهيمي يقضي ليلة السبت (27 يناير) بين أفراد عائلته بالرياض، حسب صحيفة عاجل الإلكترونية

وتم الإفراج عن رجل الأعمال في إطار التسويات المالية التي تجريها المملكة مع عدد من رجال الأعمال الموقوفين أبرزهم الإبراهيمي والوليد بن طلال الذي لا يزال في الحجز.

واستدعت اللجنة التى تحقق في تهم فساد 350 شخصا.

ووافق بعض الموقوفين على إبرام تسويات، بينما أسقطت التهم عن 90 موقوفا وأطلق سراحهم.