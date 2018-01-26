الهيئة التفاوضية السورية تحدد موقفها من المشاركة في سوتشي

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة التفاوضية السورية، يحيى العريضي، أن الهيئة التفاوضية السورية لم تتخذ بعد قرار بشأن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

© Sputnik. Sergei Guneev بيسكوف: لا يجب التوقع بأن مؤتمر سوتشي سيضع نقطة في عملية التسوية السورية

فيينا — سبوتنيك . وقال العريضي، للصحفيين: "القرار بشأن سوتشي سيكون غدا في مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة التفاوضية السورية، نصر الحريري".

وتأتي هذه الجولة التاسعة من مباحثات جنيف [فيينا] السورية — السورية، برعاية الأمم المتحدة، قبل أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي من المخطط أن يعقد في مدينة سوتشي بروسيا في الفترة ما بين 29- 30 كانون الثاني/ يناير الحالي.