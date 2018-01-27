اليمن... "أنصار الله" ينفون تقدم قوات الرئيس هادي في تعز

سقط 8 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" بين قتيل وجريح بمواجهات مع قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، غرب محافظة تعز جنوبي غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت"، إن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الرئيس هادي والحوثيين، الجمعة، في محيط حمام الطوير وتبة القرف في جبهة حمير بمديرية مقبنة.

وأشار، أن المواجهات التي تخللها قصف مدفعي متبادل أسفرت عن مصرع 3 من "أنصار الله" وإصابة 5 آخرين.

مضيفاً، أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل لمسلحي "أنصار الله" باتجاه مواقع في الكاهلي بعزلة الفكيكة في ذات المديرية.

© REUTERS/ Fawaz Salman الجيش اليمني: عملية واسعة لتحرير تعز بدعم التحالف الذي تقوده السعودية

في السياق، جدد طيران التحالف غاراته على مدينة تعز حيث شن 7 غارات على محيط معسكر الدفاع الجوي في مديرية المظفر وقصف بغارة غرب مفرق ماوية في الجهة الشرقية لمدينة تعز.

في الأثناء، نفى مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" تحقيق قوات الرئيس هادي أي تقدم في مدينة تعز.

وأوضح المصدر، أن مسلحي "أنصار الله" أحبطوا 7 محاولات تقدم للجيش اليمني، بغطاء جوي مكثف لطيران التحالف، باتجاه محيط معسكر الدفاع الجوي بمديرية المظفر غرب مدينة تعز، وباتجاه تباب القارع والمدرجات والبلس، ومنطقتي القحيفة والعنين بمديرية مقبنة، ومواقع في مديرية صالة، مشيراً إلى أن مسلحي "أنصار الله" كبدوا القوات المهاجمة من الجيش اليمني العديد من القتلى والجرحى خلال الساعات الماضية في جبهات شمال وغرب وشرق تعز.

وأضاف، أن أنصار الله كسروا زحفاً واسعاً لقوات الرئيس هادي شمال منطقة يختل في تعز، وأعطبوا أثناء المواجهات 20 بين مدرعة وآلية تابعة للجيش اليمني.

على صعيد آخر، نفذ مسلحو "أنصار الله" قصفاً بصواريخ الكاتيوشا على معسكر الحرس التابع للجيش اليمني في مديرية الحزم بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ونصب الحوثيون كميناً بعبوة ناسفة لآلية لقوات الرئيس هادي في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف، ما أدى إلى إعطابها ومصرع من عليها.

إلى ذلك، سقط قتلى وجرحى من الجيش اليمني وأُعطبت جرافة عسكرية و3 آليات بقصف مدفعي شنه مسلحو "أنصار الله" على تجمعات في جبال يام الاستراتيجية بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، حسب المصدر.

أما في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، استهدف طيران التحالف بـ 6 غارات منطقة الحمزات في محيط مدينة صعدة، كما شن التحالف غارتين على منطقة طخية في مديرية مجز ومنطقة الأزهور بمديرية رازح.

ونفذت القوات السعودية قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مديريتي رازح وغمر الواقعتين على الشريط الحدودي.

وتعرضت محافظة الحديدة غرب اليمن، إلى 4 غارات لطيران التحالف على الطريق العام في مديرية حيس.