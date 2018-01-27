المعارضة السورية تعلن مقاطعتها لمؤتمر سوتشي في روسيا

قررت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم السبت، مقاطعة مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا يومي 29 و30 الشهر الحالي.

وقالت هيئة التفاوض السورية على "تويتر": اللجنة التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة في سوريا قررت مقاطعة مؤتمر سوتشي، الذي دعت إليه روسيا يومي 29 و30 يناير".

هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية تعلن عن مقاطعتها مؤتمر سوتشي الذي دعت اليه روسيا في ٢٩ و ٣٠ الشهر الحالي.#سوريا — هيئة التفاوض السورية (@SyrianHNC) January 26, 2018

وكانت المعارضة السورية أجلت حسم قرار مشاركتها في مؤتمر سوتشي إلى السبت مشيرة إلى أنها ستعلن عن قرارها في مؤتمر صحفي يعقده رئيس الهيئة، نصر الحريري.

© REUTERS/ DENIS BALIBOUSE نصر الحريري: نشك في الأهداف التي يعقد مؤتمر سوتشي من أجلها

وكان الكرملين قد أعلن، أمس الجمعة، أن مؤتمر السلام السوري الذي يعقد الأسبوع المقبل في سوتشي سيكون مهماً، لكنه غير متوقع أن يسفر عن حل سياسي حاسم.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم في الوقت الراهن حضور هذا المؤتمر.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت عن توجيه دعوات إلى نحو 1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري" المزمع عقده في سوتشي في 29 و30 الجاري.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، أنه من المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر المقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.