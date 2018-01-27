الوليد بن طلال من داخل الـ"ريتز كارلتون": أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام

قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، المحتجز في إطار حملة المملكة على الفساد، اليوم السبت، إنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.

© AFP 2018/ BERTRAND GUAY صحيفة: بن سلمان في ورطة بسبب الوليد بن طلال

كان الأمير الوليد يتحدث في مقابلة حصرية مع وكالة " رويترز " في جناحه بفندق ريتز كارلتون بالرياض حيث تحتجزه السلطات منذ ما يزيد على شهرين مع عشرات المشتبه بهم الآخرين.

ووفقا للوكالة، قال الأمير الوليد، وهو أحد أكبر أقطاب الأعمال في المملكة، إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، مضيفا أنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركاته دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.

وأكد أيضا أنه يلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه، واصفا، شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب.

وأوضح أن أحد أسباب موافقته على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات.