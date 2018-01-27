رؤوس الإرهاب في سوريا مستهدفة

عثر على جثة أحد مسؤولي "هيئة تحرير الشام" الإرهابية مقتولا على أيدي مجهولين في هذا اﻷسبوع.

ويشار إلى أنه قتل على أيدي مجهولين بعد اختفائه في منطقة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

© Sputnik. Ramil Sitdikov تفسير سبب الهجوم على "حميميم" في سوريا

وذكر "المصدر نيوز" أن المسؤول رفيع المستوى في هيئة تحرير الشام المدعو "أبو بكر رأس الحصن" عثر عليه في معرة مصرين مع عشرات الجروح التي أصيب بها في جسده.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاغتيال، ولكن يعتقد كما أشار إلى ذلك "المصدر نيوز" أن القائد الارهابي لقي مصرعه على يد مدنيين محليين بسبب قسوته في المنطقة، حيث كان "الحصن" مشهورا بإصداره اعتقالات تعسفية وقتل، مما دفع العديد من المدنيين في المنطقة إلى احتقاره ورفاقه.

ورجح موقع "نيوإنفورم" أن يكون "الحصن" قتل على أيدي قناصين محترفين ينتمون إلى جماعة تقوم بتنفيذ عملية اصطياد رؤوس قادة الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن اغتيال المسؤول في هيئة تحرير الشام واحد من سلسلة حوادث اغتيال قادة الجماعات الإرهابية في سوريا.