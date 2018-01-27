السعودية: حان وقت لجم إيران و"حزب الله" اللبناني

أعلن المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، في كلمة أمام مجلس الأمن حول الشرق الأوسط يوم أمس الجمعة أن بات على المجلس الأمن الدولي أن يتخذ موقفا حاسما تجاه إيران، وأن يؤكد أنّ المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ويتساهل إزاء الممارسات العدوانية الإرهابية لإيران، والتي تزعزع الأمن والسلم الدولي والإقليمي.

وحذر المعلمي من أنّ "إيران ما زالت تمارس تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية ومنها العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، وما زالت تبث الإرهاب وتدعمه وتتبناه." وتطرق المعلمي بشكل خاص الى تنظيم "حزب الله" اللبناني الذي اعتبره ذراع إيران في المنطقة وطالب المجتمع الدولي التعامل بجدية مع الحزب اللبناني لوقف تسلطها في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المعلمي " إنّ إيران هي الداعم الأول لحزب الله الإرهابي الذي مازال يمارس سطوته وتسلطه في لبنان، ويشعل فتيل الحرب في سوريا، ويرتكب فيها أسوأ ممارسات القتل والحصار والتطهير العرقي، وما زالت إيران تدعم قوى التمرد والانقلاب من ميلشيات الحوثي في اليمن وتزودها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرض لها مدن بلادي بين حين وآخر حيث وصل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية ما يقارب التسعين حالة، بصواريخ ثبت لكم بتقارير مستقلة من الأمم المتحدة أنها من صنع إيران.. في مخالفة واضحة وصريحة لقراري مجلس الأمن رقم 2216 ورقم 2".