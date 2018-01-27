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09:41 27 يناير/ كانون الثاني 2018
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    فندق ريتز كارلتون في الرياض الذي يقيم فيه الرئيس الأمريكي ترامب

    السعودية أطلقت سراح هؤلاء من "ريتز كارلتون"... وذلك هو المقابل

    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    العالم العربي
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    "خروج النخبة بعد تسويات الفساد"، هذا ما عنونت به هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرها الجديد عن المفاوضات الدائرة في قندق "ريتز كارلتون"، ضمن حملة السعودية لمكافحة الفساد.

    فندق ريتز كارلتن (Ritz Karlton) في الرياض، السعودية 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE
    مفاجأة.. تحديد موعد استقبال الزوار بفندق "ريتز كارلتون"
    وقالت "بي بي سي" في تقريرها الجديد إن السلطات السعودية أفرجت فعليا عن أقوى الرجال المحتجزين لديها في فندق "ريتز كارلتون".

    ويستعد فندق "ريتز كارلتون" لفتح أبوابه في عيد الحب "الفلانتين" يوم 14 فبراير/شباط المقبل.

    وأوضحت الإذاعة البريطانية أن أبرز من تم إطلاق سراحهم مؤخرا، الوليد الإبراهيمي، رئيس شبكة "إم بي سي"، وخالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السعودي السابق.

    وأشارت إلى ان كافة المفرج عنهم دفعوا تسويات مالية كبيرة، رغم أن المبالغ لم يتم الإعلان عنها بصورة رسمية.

    وقالت إن عدد المعتقلين زاد عن 200 أمير وسياسي ورجل اعمال ثري، وتم احتجازهم جميعا في فندق "ريتز كارلتون".

    ونشرت "بي بي سي" تفاصيل جديدة عن المفاوضات الدائرة من أجل الإفراج عن محتجزي "ريتز كارلتون"، وهو ما نفاه مصدر سعودي لوكالة "رويترز" في وقت لاحق.

    وأشارت المصادر السعودية، للوكالة، إلى أنه من بين المفرج عنهم، رجل الأعمال فواز الحكير، وتركي بن ناصر الرئيس السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة.

    الوليد بن طلال
    © AP Photo/ Majdi Mohammed
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    وقالت إن الأمير متعب بن عبد الله، أطلق سراحه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما دفع أكثر من مليار دولار أمريكي كاملة.

    كما أوضحت أن صفقة الإفراج عن الوليد الإبراهيم تضمنت تنازله عن النصيب المسيطر من أسهم شركة "إم بي سي" المملوكة له، والتي تعد أكبر شركة إعلامية في الشرق الأوسط.

    وتابعت قائلا

    "لا يزال هناك عديد من المحتجزين في فندق ريتز كارلتون، وموضوعين تحت الحراسة المشددة، حتى يعاد فتح الفندق في عيد الحب، ومن لم يتوصل إلى تسوية سيتم ترحيله إلى السجن تمهيدا لمحاكمته".

    وكان الأمير الوليد بن طلال، أحد أبرز المحتجزين في "ريتز كارلتون" قد قال في تصريحات لوكالة "رويترز" إنه يتوقع الإفراج عنه خلال أيام، مع الحفاظ على كامل أسهم شركته القابضة.

    ونفى كذلك في تصريحاته للوكالة أنه يتم معاملته بشكل سيء خلال احتجازه، ردا على ما سبق ونشرته "بي بي سي"، نقلا عن رجل أعمال كندي عن أن الوليد بدا منهكا ومضطربا وغير حليق الذقن، خلال مقابلته معه.

    من جانبها، نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر خاصة بها تأكيدات عن الإفراج عن مجموعة جديدة من المحتجزين في "ريتز كارلتون"، منهم أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين، بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم.

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