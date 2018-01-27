اللجنة التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة السورية لم تتخذ قرار بعدم المشاركة في مؤتمر سوتشي

هذا وقد أعلنت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية في وقت سابق من اليوم، أنها ستقاطع مؤتمر السلام الذي دعته إليه روسيا في سوتشي.
وقالت هيئة التفاوض السورية على " التويتر ": اللجنة التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة في سوريا قررت مقاطعة مؤتمر سوتشي، الذي دعت إليه روسيا يومي 29 و30 يناير".
هذا ومن المقرر عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في الفترة من 29 إلى 30 كانون الثاني/يناير. ودعت وزارة الخارجية الروسية نحو 1600 ممثل من المجتمع السوري للمشاركة، بالإضافة إلى دعوة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق ولبنان والسعودية وكازاخستان بصفة مراقب.
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