اعتقال ثلاثة من تجار المخدرات وسط بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على عصابة لتجارة المخدرات مكونة من ثلاثة أشخاص، مشيرةً إلى ضبط مواد مخدرة وأدوات لتعاطي المخدرات ورمانة يدوية بحوزة العصابة.

وقالت القيادة، إن "قوة مشتركة من اللواء /45 ومكافحة مخدرات الرصافة تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتكون من ثلاثة أفراد في جانب الرصافة /حي الكوفة وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات لتعاطي المخدرات ورمانة يدوية". بحسب ما نقلته "السومرية نيوز".

© AFP 2018/ Ahmad al-Rubaye حزب عراقي يحمل الحكومة مسؤولية هجمات ساحة "الطيران" في بغداد

وأضافت القيادة في بيان لها، أنه "تم تسليم المتهمين والمبرزات الجرمية إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

وأعلن جهاز الأمن الوطني، أمس الجمعة (26 كانون الثاني 2018)، عن إلقاء القبض على مجموعة من تجار ومروجي المخدرات في بغداد، لافتاً إلى تسليمهم للجهات المختصة لغرض التحقيق معهم.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية صرحت في وقت سابق، عن زيادة في معدل نقل وتعاطي العقاقير المخدرة في العراق رغم حملات الحكومة على المهربين في الآونة الأخيرة. وساهمت الحدود الهشة والخارجة عن نطاق السيطرة إضافة إلى انتشار الفوضى والعنف في أنحاء العراق منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في ازدهار تجارة المخدرات.