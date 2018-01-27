العراق يفتح تحقيقا باستهداف التحالف لمسلحين أثناء مداهمة منزل غربي الأنبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية فتح تحقيق في حادث استهداف طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمسلحين تجمعوا دون التنسيق مع القوات المكلفة بمداهمة قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، في ناحية البغدادي غربي الأنبار.

سبوتنيك. وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن "معلومات استخبارية دقيقة توفرت عن تواجد أحد القيادات الإرهابية وهو كريم عفات علي السمرمد، في أحد بيوت ناحية البغدادي للاجتماع مع خلية إرهابية

© AFP 2018/ AHMAD ABDO واشنطن تكشف خطط التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في العام المقبل

تستعد لتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين"، موضحا "استنادا لتلك المعلومات كلفت على الفور قوة من لواء المشاة الثامن وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي لغرض مداهمة المكان واعتقال الإرهابي المطلوب للقضاء وبعد تنفيذ المداهمة والقبض عليه، وأثناء التفتيش وجمع الأدلة تعرضت القوة لهجوم برمانة يدوية من أحد المنازل المجاورة مما استدعى الرد عليها بسرعة، وبعدها انسحبت القوة إلى مقر انطلاقها".

وأكد البيان "في طريق العودة لوحظ تجمع مسلحين من دون التنسيق مع القوة المكلفة بالواجب، حيث استهدفتهم الطائرات الساندة للقوة، وتمت العملية في الساعة 2 فجرا، ووجهت قيادة العمليات المشتركة بفتح تحقيق بالحادث وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

وأجاب مصدر في القيادة عن سؤال وكالة "سبوتنيك" حول هوية هؤلاء المسلحين، قائلا إن "الوقت كان ليلا، وتجمعت قوات من الشرطة معهم مدنيون مسلحون دون تنسيق مع القوة المكلفة بالواجب، وننتظر نتائج التحقيق".