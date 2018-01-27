أول صور للوليد بن طلال من داخل محبسه في الـ"ريتز كارلتون"

وأجرى الملياردير السعودي مقابلة مع وكالة "رويترز" أكد فيها على تبرئة ساحته.

ويظهر الأمير وقد "بدا الشيب أكثر عليه، وبدا أكثر نحافة مقارنة بآخر ظهور علني له خلال مقابلة تلفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد نمت لحيته أثناء احتجازه".

© REUTERS/ STAFF الوليد بن طلال من داخل ريتز كارلتون

© REUTERS/ STAFF الأمير الوليد بن طلال داخل ريتز كارلتون وكشف الأمير الوليد، أن قضيته تستغرق وقتا طويلا لأنه مصمم على تبرئة ساحته تماما لكنه يعتقد أن القضية انتهت بنسبة 95%.

وشدد على أن"هناك سوء فهم ويجري توضيحه. لذلك أود البقاء هنا حتى ينتهي هذا الأمر تماما وأخرج وتستمر الحياة".

وأشارت الوكالة إلى وضع حذاء رياضي في أحد أركان غرفته، وقال الأمير إنه يستخدمه في ممارسة الرياضة. وكان جهاز التلفزيون يعرض برامج إخبارية عن الشركات ووضع على مكتبه كوب طبع عليه صورة وجهه.

© REUTERS/ STAFF جناح الوليد بن طلال في ريتز كارلتون وأكد الأمير في المقابلة أنه "لا توجد اتهامات. هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة… أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام".

© REUTERS/ STAFF جناح الوليد بن طلال في ريتز كارلتون وبحسب الوكالة فأن أحد الأسباب الرئيسية للموافقة على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات ، مشيرا إلى وسائل الراحة من مكتب خاص وغرفة طعام ومطبخ في جناحه بالفندق حيث تخزن وجباته النباتية المفضلة.

© REUTERS/ STAFF جناح الوليد بن طلال في ريتز كارلتون وظهرت في صور أخرى تظهر فيها مائدة طعام ضخمة وعليها أنواع مختلفة من الفاكهة.

وكذلك نشرت الوكالة صورة قالت إنه المطبخ الموجود بجناح الأمير.