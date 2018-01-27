تسجيل
12:44 27 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الوليد بن طلال في ريتز كارلتون

    أول صور للوليد بن طلال من داخل محبسه في الـ"ريتز كارلتون"

    © REUTERS/ STAFF
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    ظهر الأمير الوليد بن طلال لأول مرة منذ اعتقاله نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

    وأجرى الملياردير السعودي مقابلة مع وكالة "رويترز" أكد فيها على تبرئة ساحته.
    ويظهر الأمير وقد "بدا الشيب أكثر عليه، وبدا أكثر نحافة مقارنة بآخر ظهور علني له خلال مقابلة تلفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد نمت لحيته أثناء احتجازه".
    الوليد بن طلال من داخل ريتز كارلتون
    © REUTERS/ STAFF
    الوليد بن طلال من داخل ريتز كارلتون

     

    وكشف الأمير الوليد، أن قضيته تستغرق وقتا طويلا لأنه مصمم على تبرئة ساحته تماما لكنه يعتقد أن القضية انتهت بنسبة 95%.
    الأمير الوليد بن طلال داخل ريتز كارلتون
    © REUTERS/ STAFF
    الأمير الوليد بن طلال داخل ريتز كارلتون

    وشدد على أن"هناك سوء فهم ويجري توضيحه. لذلك أود البقاء هنا حتى ينتهي هذا الأمر تماما وأخرج وتستمر الحياة".

    وأشارت الوكالة إلى وضع حذاء رياضي في أحد أركان غرفته، وقال الأمير إنه يستخدمه في ممارسة الرياضة. وكان جهاز التلفزيون يعرض برامج إخبارية عن الشركات ووضع على مكتبه كوب طبع عليه صورة وجهه.
    وأكد الأمير في المقابلة أنه "لا توجد اتهامات. هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة… أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام".
    جناح الوليد بن طلال في ريتز كارلتون
    © REUTERS/ STAFF
    جناح الوليد بن طلال في ريتز كارلتون
    وبحسب الوكالة فأن أحد الأسباب الرئيسية للموافقة على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات، مشيرا إلى وسائل الراحة من مكتب خاص وغرفة طعام ومطبخ في جناحه بالفندق حيث تخزن وجباته النباتية المفضلة.
    جناح الوليد بن طلال في ريتز كارلتون
    © REUTERS/ STAFF
    جناح الوليد بن طلال في ريتز كارلتون
    وظهرت في صور أخرى تظهر فيها مائدة طعام ضخمة وعليها أنواع مختلفة  من الفاكهة.
    جناح الوليد بن طلال في ريتز كارلتون
    © REUTERS/ STAFF
    جناح الوليد بن طلال في ريتز كارلتون
    وكذلك نشرت الوكالة صورة قالت إنه المطبخ الموجود بجناح الأمير.
    جناح الوليد بن طلال في ريتز كارلتون
    © REUTERS/ STAFF
    جناح الوليد بن طلال في ريتز كارلتون

     

    انظر أيضا:

    الوليد بن طلال من داخل الـ"ريتز كارلتون": أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام
    الجدعان يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الفساد ويرفض الحديث عن الوليد بن طلال (فيديو)
    صحيفة: نقل الأمير الوليد بن طلال من سجن "الحائر" إلى مكان آخر
    الوليد بن طلال يقدم عرضا للسلطات السعودية مقابل الإفراج عنه
    علاقة ترامب وأوباما بتوقيف السعودية الأمير الوليد بن طلال
    استقالة المدير المالي لـ"مملكة" الوليد بن طلال
    كواليس "صفعة" ابن سلمان... والمصير المجهول ينتظر الوليد بن طلال
    الكلمات الدلالية:
    مكافحة الفساد في السعودية, أخبار حملة الفساد في السعودية, خسائر الوليد بن طلال, أخبار الوليد بن طلال, أخبار الفساد في السعودية, الفساد في السعودية, الأمير السعودي الوليد بن طلال, القبض على الوليد بن طلال, اعتقال الوليد بن طلال, توقيف الوليد بن طلال, فندق ريتز كارلتون, ريتز كارلتون, فندق ريتز, الأمير الوليد بن طلال, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    ملكة جمال الكون لعام 2017، ديمي لاي نيل-بيترس، ترسل قبلة على الهواء، وهي تخرج من سيارة بعد وصولها إلى مطار تامبو الدولي في جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا 24 يناير/ كانون الثاني 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    العملية العسكرية التركية في عفرين
    العملية العسكرية التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك