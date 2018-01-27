روسيا ولبنان يواصلان الاستعداد لعقد اللجنة الحكومية المشتركة في أبريل المقبل

كشف السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين عن أن الجانب الروسي واللبناني يواصلان الاستعدادات لعقد اللجنة الحكومية المشتركة في نيسان/أبريل المقبل، ما يشكل فرصة لدفع التعاون الثنائي بين البلدين.

بيروت-. وقال زاسيبكين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، ردا على سؤال حول إجراء زيارات مرتقبة بين الجانب الروسي واللبناني، إنه "بشكل أساسي نواصل الاستعداد لانعقاد اللجنة الحكومية المشتركة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري في شهر نيسان/أبريل المقبل في بيروت".

وأضاف زاسيبكين "نحن ننسق حالياً هذا العمل على المستوى الوزاري، ونعتقد أن هذا الأمر يشكل فرصة لدفع التعاون الثنائي إلى الأمام".