رئيس الهيئة التفاوضية السورية يعلن عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي

قال رئيس الهيئة التفاوضية السورية نصر الحريري، اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني، إن الهيئة توصلت لقرار بعدم المشاركة في مؤتمر سوتشي، الذي تنظمه موسكو في الشهر الجاري.

موسكو- سبوتنيك وأوضح الحريري، في مؤتمر صحفي، "لقد كان لنا لقاء مهم في موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، كان اللقاء فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر، ومحاولة الوصول إلى قواسم مشتركة بما يتعلق بالحل السياسي".

وتابع، رئيس الهيئة التفاوضية السورية، "وفي هذا الإطار دخلنا في نقاشات تفصيلية بكل ما يتعلق بمؤتمر سوتشي، وتناقشنا مع كل الأطراف في جميع الاحتمالات التي يمكن أن تنتج عن مؤتمر سوتشي، وكان لدينا رغبة عميقة بأن تكون هذه الجهود لخدمة العملية السياسية في جنيف".

"وهذه الجهود ستتواصل غدا وبعد غد مع كل الأطراف خصوصا مع الجانب الروسي، إذا كانوا جادين في الوصول إلى الحل السياسي، وبالطبع كانوا هم موسكو مرحبين بهذا الحوار للوصول إلى أرضية مشتركة تضع حدا للجرائم التي تحدث في سوريا".

وتابع "لقد قررننا بتصويت حر ديمقراطي، كان قرار الهيئة بعدم المشاركة في مؤتمر سوتشي".