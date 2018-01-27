موسكو تتوقع حضور دي ميستورا مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تنتظر مشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا، في مؤتمر سوتشي الذي ستنظمه موسكو في ٢٩-٣٠ الشهر الجاري