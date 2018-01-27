شاهد الأمير الوليد بن طلال يكشف تفاصيل "محبسه الفاخر"

ظهر الأمير الوليد بن طلال في مقطع مصور وهو يتجول داخل محبسه في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي المقطع الذي صورته وكالة "رويترز"، في مقابلة حصرية تحدث فيها بن طلال عن ظروف احتجازه.

ويظهر الأمير وهو يتجول في جناحه بالفندق، شارحا لصحفية رويترز تفاصيل يومه، والمكان الذي قضى فيه حوالي ثلاثة أشهر منذ اعتقاله مع آخرين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويتجول الوليد في المقطع بغرفة الاستقبال، وغرفة الطعام، قبل أن يتوجه إلى المطبخ، حيث يستعرض وجباته "النباتية".

ويظهر الأمير وقد "بدا الشيب أكثر عليه، وبدا أكثر نحافة مقارنة بآخر ظهور علني له خلال مقابلة تلفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد نمت لحيته أثناء احتجازه".