4 ساعات كهرباء فقط لغزة ونسبة العجز تتزايد

أكدت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أن جدول الكهرباء المعمول به حاليا في القطاع هو 4 ساعات مقابل ما بين 12 و14 ساعة من الانقطاع جراء وجود عجز وإرباك نتيجة تعطل خط الكهرباء المصري المعروف باسم "غزة 2" بالإضافة إلى تعطل الخط الإسرائيلي المعروف باسم "11" المزود لمحافظة خان يونس.
رام الله — سبوتنيك. وقالت شركة الكهرباء في بيان اليوم السبت تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، إن الطواقم الفنية تحاول السيطرة على حالة الارتباك الموجودة وتأمين كمية كهرباء تصل إلى 4 ساعات أو أكثر وتقليص عدد ساعات الانقطاع.
وأوضحت الشركة أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة (108) ميغاوات بسبب تعطل خط "11" الإسرائيلي المغذي لمحافظة خان يونس منذ منتصف ليلة أمس كما أن الخطوط المصرية تعمل بقدرة (14) ميغاوات في وقت ما زال خط "غزة 2" المصري معطلا كما أن محطة التوليد تولد طاقة قرابة (25) ميغاوات فقط.
وأضاف البيان أن مجموع الطاقة المتوفرة (147) ميغاوات تقريباً في حين أن القطاع يحتاج (500) ميغاوات تقريبا".
وحذرت الشركة من خطورة العجز الكبير في منسوب الطاقة التي لا تكفي لتزويد المستخدمين.
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