الأسد يناقش مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني جهود إنجاح مؤتمر سوتشي

ناقش الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني جابري أنصار الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

© Sputnik. Aleksandr Jurev المسألة الرئيسية لمؤتمر سوتشي تتمثل بتشكيل لجنة دستورية

القاهرة- سبوتنيك وذكر بيان صادر عن الرئاسة السورية أن لقاء الأسد وأنصار شهد "بحث العلاقات الاستراتيجية التي تجمع سوريا وإيران، ورغبة البلدين في تعزيزها في شتى المجالات، ولاسيما في مجال الحرب على الإرهاب، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في سوتشي".

وأضاف البيان " كما جرى بحث مخاطر العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية والجرائم التي يرتكبها بحق المواطنين السوريين، وكيفية مواجهة هذا العدوان ومنعه من تحقيق غاياته المتمثلة باحتلال أراض سورية، ودعم التنظيمات الإرهابية ونسف الجهود الرامية لإيجاد حلّ سلمي يعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا".