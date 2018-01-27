مسؤول سعودي: إطلاق سراح الوليد بن طلال جاء بعد تسوية وافق عليها النائب العام

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

قال مسؤول سعودي كبير، اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني، إن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال جاء بعد تسوية وافق عليها النائب العام.