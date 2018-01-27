أثار جدلا كبيرا.. ماذا حدث للإعلامي اللبناني الذي سخر من ابن سلمان

أحالت السلطات اللبنانية مقدم البرامج اللبناني هشام حداد للقضاء على خلفية سخريته من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في إحدى حلقات برنامجه الساخر "لهون وبس".

وكان حداد استضاف خبير التوقعات الفلكية ميشال حايك، في الحلقة التي عرضت الثلاثاء 23 كانون الثاني، وتضمنت توقعات لمشاهير وشخصيات عامة من بينها محمد بن سلمان، الذي نصحه ميشال حايك "بالتخفيف من تناول الوجبات السريعة".

إلا أن المذيع اللبناني علّق ساخرًا بقوله "مع كل ما يحصل في المنطقة، تنصحه أن يتوقف عن تناول الهمبرغر؟ أنا أنصحه أن يوقف الاعتقالات السريعة، أنصحه أن يوقف السياسات السريعة، الحملات السريعة، الضربات العسكرية السريعة، ولكن ما علاقتنا بالوجبات السريعة؟".

حينها ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حداد سنداً إلى المادة 23 من قانون المطبوعات، ثم أحالت الادعاء على محكمة المطبوعات في جبل لبنان. وتتصل المادة 23 المدعى بها على حداد بالمس بكرامة الرؤساء.

قضية هشام حداد مسألة حرية تعبير وطالما انها باتت في عهدة القضاء فانا اكيد بأن القضاء سيكون منصفاً @ALJADEEDNEWS — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) January 27, 2018

وأعلن وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي "تحريك الدعوى العامة بوجه الإعلامي هشام حداد بقرار من النائب العام التمييزي الأمر الذي يدخل في دائرة اختصاصه"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأثارت إحالة حداد للمحاكمة ضجة كبرى على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تضع مسألة حرية الإعلام والصحافة، في مرمى سهام المنتقدين على الساحة اللبنانية.

بعد الضجة التي أحدثتها سخرية حداد في الوسط السعودي، نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر" قال فيها إنه لم يقصد التهكم على نظام الحكم في السعودية، وإنما كانت سخريته من توقعات ميشال حايك. وكتب: "حتى المقطع المقصود كان للتهكم على توقعات ميشال حايك، على كلٍ للحديث تتمة الثلاثاء القادم".

طيب خير… هيدا المقطع كمان أحد مواضيع الدعوى… @saadhariri هل تعلم يا دولة الرئيس اننا نقمع باسمك ؟؟ الرئيس الشاب المعروف عنه روحه المرحة لا يقبل المزح ؟ pic.twitter.com/AnV3dzx8jR — Hicham haddad (@HichamHaddad57) January 25, 2018

من جهته، علق رئيس مجلس إدارة "LBCI" بيار الضاهر، قائلا إن: "هناك من يريد أن يلهي المواطن بأمور سخيفة كي لا يتكلم بأمور أهم"، وأضاف: "ننتظر من حداد حلقة أقوى الثلاثاء القادم".

وقال وكيل حداد المحامي اشرف الموسوي لـ"النهار" اللبنانية إن الدعوى عالقة أمام محكمة المطبوعات في جبل لبنان التي ستعين موعد جلسة في صددها. وأضاف أنه "سيتقدم بمذكرة دفوع شكلية باعتبار أنه لم يتبين من مضمون الحلقة أي جرم جزائي يعاقب عليه".

في السياق، غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، ناصحًا "القاضي حمود بعدم المغامرة بالادعاء على حداد، إذا كان لا يستطيع الإدعاء على من يشتم سوريا وبقية الدول الشقيقة". وشدد وهاب في تغريدته على أنه "إما قانون على الجميع وإما ممنوع الاستنساب".