ألمانيا والأردن تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى عمان، مساء اليوم السبت، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين تتناول علاقات الشراكة بين البلدين، والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

© AP Photo/ Stefan Wermuth العبادي يدعو ملك الأردن للمشاركة في إعادة إعمار العراق

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وصل إلى عمان مساء اليوم السبت، ترافقه عقيلته في زيارة رسمية للمملكة تستمر عدة أيام".

ويجري الملك عبد الله الثاني والرئيس الألماني مباحثات تتناول علاقات الشراكة بين البلدين، والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان في استقبال الرئيس الألماني، لدى وصوله مطار ماركا العسكري، وزير المياه والري حازم الناصر، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان، ومحافظ العاصمة، والسفير الأردني في برلين، والسفيرة الألمانية في عمان وأركان السفارة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وكان العاهل الأردني أعرب، خلال لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الخميس الماضي على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على الحرص المتبادل لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والتنموية والتعاون العسكري.