تسجيل
19:01 27 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    الجيش العربي السوري

    كاتب: وثيقة أمريكا لتثبيت مناطق النفوذ... والجيش السوري سيدخل إدلب والرقة والحسكة

    © Sputnik. Morad Saeed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    رأى الباحث والخبير في الشؤون الدولية ناصر قنديل أن واشنطن خرجت من مرحلة الصمت وتكلّمت بتقديم رؤيتها للحل السياسي في سورية، وستؤدي توسيع نطاق مناطق النفوذ على حساب المؤسسات المركزية، حتى التي ستخضع للمسؤولية الأممية، إلا أن مشكلة الوثيقة في كشفها عدم واقعية أصحابها، وانعزالهم عما يجري في سورية.

    قوات سوريا الديمقراطية
    © Sputnik. Hikmet Durgun
    خبير عسكري: 3 مخاطر تهدد وحدة سوريا بعد إعلان أمريكا تشكيل قوة أمنية حدودية
    وفي مقاله الذي نشرته جريدة "البناء" بعنوان "وثيقة أمريكا ورباعيتها: منع الحل السياسي وتثبيت مناطق النفوذ"، كتب الباحث: "وقد تضمّنت اللاورقة الأمريكية مجموعة من القواعد للحل السياسي. أهمها إضعاف دور السوريين في صناعة الحلّ بما في ذلك الدستور الجديد وإدارة العملية الانتخابية، لصالح إشراف أممي كامل يقوم على الانتداب وإلغاء سورية كدولة وتحويلها بيئة عمل أممية، أما ثانية هذه القواعد فهي توسيع نطاق مناطق النفوذ على حساب المؤسسات المركزية، حتى التي ستخضع للمسؤولية الأممية، بحيث تكون البرلمانات المحلية والحكومات المحلية ترجمة لتقاسم ما وصفته "اللاورقة" بالمناطق الإقليمية بين القوى الخارجية ومَن معها من قوى محلية".

    وأضاف الكاتب: "عملياً الورقة تدعو لتأجيل الحل السياسي بهدنة مديدة تكرّس تقاسم سورية بين مناطق شمال وجنوب ووسط، تحت إدارة وقف نار تتبع للأمم المتحدة، وتتشكل في ظلها سلطات محلية تدير الشؤون اليومية كإدارة محلية وليس كدولة، وتحل الدولة السورية لصالح الإدارة الأممية الهادفة لإلغاء دور إقليمي لا يمكن قيام دولة سورية من دونه في المنطقة كالتي تنغرس فيها الجغرافيا السورية، ليحل مكانها نشوء مناطق تابعة داخل الحدود للجيران الأقوياء، فتكرّس تبعية إقليم جنوبي لـ"إسرائيل" وشمالي لتركيا وشمالي شرقي لأمريكا، ويُقال لروسيا وإيران لكم ما تبقّى ومعكم هياكل الدولة السورية المركزية".

    ومن وجهة نظر الكاتب فإنه "ليست مشكلة المبادرة بالتخريب الذي تصيب به سورية كوطن ودولة، ولا بالنيات السوداء التي تنكشف تجاه وحدة سورية وسيادتها بوضوح عبر نصوص الورقة. فهذه من فضائل الوثيقة في كشف نيات أصحابها بنص رسمي موثق، إلا أن مشكلة الوثيقة في كشفها عدم واقعية أصحابها، وانعزالهم عما يجري في سورية. فمناطق النفوذ الجنوبية والشمالية تتآكل، ومنطقة النفوذ الشمالية الشرقية تحتضر، والحضور "الإسرائيلي" والتركي ومن بعدهما الأمريكي لن يفيده شراء الوقت، والرهان على إغراء روسيا وإيران بالشراكة في تقاسم النفوذ جهل وغباء بعد كل ما شهدته سورية وثبت معه أن مشروع حلفاء سورية واضح ووحيد، وهو استعادة الدولة السورية سيادتها ووحدتها".

    وتابع "سورية والحلفاء ماضون عسكرياً في منطقة إدلب حتى التحرير وبعدها إلى الرقة، وصولاً للحسكة، وفي الطريق إلى الحسم العسكري باب مفتوح لتلقي كل متغير سياسي بإيجابية وانفتاح، سواء من تركيا أو من الأكراد أو من قيادات المعارضة الموهومين بالحلول المستوردة، للقول إن الرهان على الأمريكي قد سقط وإن اللعب بالجغرافيا السورية عبث لم يعُد ينفع، وإن الدولة السورية هي العباءة التي تؤمن الغطاء للجميع وتقيهم البرد والحرّ، وتحفظ أمن الحدود وأمن عبر الحدود، وإن كل وهم بأمن عبر سورية على حساب الدولة السورية يستولد رداً معاكساً مماثلاً وأشدّ قوة".

     وختم الكاتب "سورية وطن ودولة في منطقة رسم معادلات إقليمية ودولية لا تنفع فيها وصفات التحييد والتقاسم ولا رهانات التلاعب والتجاهل. وقد أثبت السوريون عبر التاريخ أنه لا يُقسَّمون ولا يُستتبعون، وأن الانتداب إلى زوال، وأن خيارهم الاستقلال، كانوا أضعف من اليوم ومن دون حلفاء موثوقين ولم يدعوا الخطط الأجنبية تقرّر بالنيابة عنهم مصير بلدهم، فكيف وهم ينتصرون بقوتهم وقوة تحالفاتهم؟ هل سيدعون الأجنبي الضعيف يستقوي عليهم؟".

    انظر أيضا:

    سوريا تدين مزاعم وزيرا الخارجية الأمريكي والفرنسي حول استخدام الأسلحة الكيميائية
    الدفاع الروسية: رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا
    خبير عسكري سوري: الوجود الأمريكي في سوريا يعتبر احتلالا وسيتم التعامل معه كاحتلال
    اتصال هاتفي بين رئيس الأركان الروسي ونظيره الأمريكي بشأن سوريا
    تركيا تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بسبب الوضع في سوريا
    إيران تطالب العالم بإدانة الاحتلال الأمريكي في سوريا
    ما هي الخيارات السورية الروسية في مواجهة التواجد الأمريكي في سوريا؟
    الكلمات الدلالية:
    الدور الأمريكي في سوريا, التسوية في سوريا, الحكومة الأمريكية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    ملكة جمال الكون لعام 2017، ديمي لاي نيل-بيترس، ترسل قبلة على الهواء، وهي تخرج من سيارة بعد وصولها إلى مطار تامبو الدولي في جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا 24 يناير/ كانون الثاني 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    العملية العسكرية التركية في عفرين
    العملية العسكرية التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك