أعلن مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الجيش السوري يصد هجوما لمجموعات إرهابية على بلدة الجلاء بريف دير الزور شرقي البلاد ويقضي على المهاجمين.

دمشق — سبوتنيك . وأفاد المصدر بأن "وحدات من قواتنا المسلحة، بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة، أحبطت محاولة اعتداء مجموعات إرهابية مسلّحة على قرية الجلاء، بريف دير الزور الشرقي، وقضت على كامل أفرادها، ودمرت أسلحتهم وعتادهم".

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة".

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فقد فاق عدد الضحايا 350 ألف مدني، فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.