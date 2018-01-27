نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور العراق غدا

يزور نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان يزور العراق غدا الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، لبحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارات وتطورات الأزمة مع كردستان.