اغتيال أكاديمي يمني مؤيد لـ"أنصار الله" وسط صنعاء

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك" إن "مسلحين مجهولين أطلقوا، مساء اليوم السبت، النار على الدكتور راجي أحمد عبد الملك حميد الدين أثناء مروره في شارع القاهرة بالعاصمة، ما أسفر عن مقتله، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

ويرأس الدكتور راجي حميد الدين جامعة إقرأ للعلوم، إضافة لعمله أستاذاً في كلية الشريعة بجامعة صنعاء، وهو نجل المستشار القانوني بالمجلس السياسي الأعلى بصنعاء التابع لـ"أنصار الله" أحمد عبد الملك حميد الدين.

ويسيطر "أنصار الله" على العاصمة اليمنية منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما يقوم تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد الجماعة، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على صنعاء وشمال البلاد.

وازدادت الأوضاع الأمنية في صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة. بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.