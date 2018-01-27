إنقاذ 86 مهاجرا غير شرعي في ليبيا

أعلنت القوات البحرية الليبية في طرابلس، اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني، أنها تمكنت من إنقاذ 86 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية بينهم نســاء وأطفال.

© REUTERS/ Stringer الهجرة غير الشرعية ونتائجها على أوروبا

بنغازي- سبوتنيك . وقال أيوب القاسم، الناطق باسم القوات البحرية في طرابلس، لوكالة سبوتنيك، إن "زورق الكفاح التابع لحرس السواحل الليبي في طرابلس تمكن من إنقاذ عدد 86 مهاجرا غير شرعي كانو على متن قارب مطاطي".، حسب رويترز.

وأكد الناطق أن المهاجرين كان "بينهم 62 رجلا، و 15 امرأة، و 9 أطفال".

وتابع القاسم بأن "عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 16 ميلا شمال منطقة أبوكماش، شمال غرب العاصمة طرابلس".

وأشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا من 13 جنسية عربية وأفريقية، منهم مصريون، وتونسيون، ومغاربة، وسودانيون".

وأوضح أنه "تم الوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية بعد الساعة 5 مساء، وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية بمركز إيواء تاجوراء".

وغرق 194 مهاجرا عبر البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع الشهر الجاري، حسب منظمة الهجرة الدولية.

وانخفض عدد ضحايا الهجرة في العالم من 287 مهاجرا في الفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل 215 مهاجرا هذا العام.

وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم المنظمة، جويل ميلمان، أن أكثر من 1000 مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوع الأول من 2018.

وأعلنت المنظمة وصول أكثر من 171 ألف مهاجر ولاجئ إلى أوروبا في عام 2017 عبر البحر الأبيض المتوسط.