قرار مفاجئ من وزارة التعليم في دولة عربية لمكافحة الـ"تسيّب"

اتخذت وزارة التعليم المغربية قرارا مفاجئا بهدف منع ما وصفه الإعلام بالـ"تسيّب" داخل المؤسسات التعليمية.

ووفقا لما نشره موقع "الأيام 24" المغربي، أصدرت الوزارة مذكرة تقضي بمنع استعمال الهواتف النقالة داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضحت المذكرة أن اتخاذ هذا القرار جاء يشمل استعمال الهواتف النقالة داخل الفصول الدراسية ويسري على التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

وشددت الوزارة على ضرورة ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع كل ما من شأنه التشويش على سير العملية الدراسية.

وألزمت المذكرة المديرين الإقليميين والمفتشين ومديري المؤسسات التعليمية والأساتذة، بضرورة إخبار التلاميذ وأولياء الأمور بمضمون القرار.

ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل إجراءات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب، عقب أيام من تعيين وزير التربية والتعليم الجديد.