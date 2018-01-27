الحشد الشعبي يهدد بالرد بقوة إذا تسلل الإرهابيون من سوريا

أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس أنّ قوات الحشد الشعبي مستعدة للدخول لمسافات في الأراضي السورية لحماية الحدود العراقية من تسلّل الإرهابيين.

وأفاد موقع " الميادين نت " أن المهندس أوضح أنّ "الحشد سيردّ بقوة ولن يقف مكتوف الأيدي عند الحدود إذا لم تكن مؤمّنة ًمن الجانب السوري، وأضاف "أما إذا كانت القوات العسكرية السورية وحلفاؤنا في الجهة الأخرى مؤمنة الحدود عندها لاتوجد لدينا أي مشكلة".

ولفت المهندس إلى أنّ "الأمر يعتمد على قرار القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي والتنسيق مع الحكومة السورية".

على صعيد آخر ووفقا لموقع "الميادين نت" فقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة "فتح تحقيق بشأن استهداف التحالف الأمريكي مركز البغدادي غربيّ الأنبار ما خلّف 8 شهداء و20 جريحاً".

وقالت العمليات إنها "ستحقّق في استهداف مقاتلين من دون التنسيق مع القوات المكلّفة مداهمة الإرهابيّ كريم السمرمد".

وأوضح الإعلام الحربيّ أنّ قوةً أمنيةً عراقيةً داهمت منزل السمرمد بإسناد من طائرات التحالف جرى خلالها اعتقاله.