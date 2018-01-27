الحشد الشعبي يهدد بالرد بقوة إذا تسلل الإرهابيون من سوريا

ولفت المهندس إلى أنّ "الأمر يعتمد على قرار القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي والتنسيق مع الحكومة السورية".
على صعيد آخر ووفقا لموقع "الميادين نت" فقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة "فتح تحقيق بشأن استهداف التحالف الأمريكي مركز البغدادي غربيّ الأنبار ما خلّف 8 شهداء و20 جريحاً".
وقالت العمليات إنها "ستحقّق في استهداف مقاتلين من دون التنسيق مع القوات المكلّفة مداهمة الإرهابيّ كريم السمرمد".
وأوضح الإعلام الحربيّ أنّ قوةً أمنيةً عراقيةً داهمت منزل السمرمد بإسناد من طائرات التحالف جرى خلالها اعتقاله.
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