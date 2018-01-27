تحالف دعم الشرعية يدعو إلى ضبط النفس في عدن

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى ضبط النفس إزاء ما تشهده محافظة عدن جنوب اليمن، من توتر جراء تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي احتجاجاته المطالبة بتشكيل حكومة جديدة بدلاً عن الحكومة، التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر.

صنعاء — سبوتنيك

وقال التحالف في بيان صدر مساء يوم السبت: "يتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن ، مجمل الأحداث والمستجدات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وما يدور من سجال إعلامي في هذا الإطار حول بعض المطالَب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات في القطاع الحكومي، ويدعو كافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ".

وأضاف البيان: "يؤكد التحالف على أهمية استشعار اليمنيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودحر مليشيا الحوثي الإيرانية ووضع حد لسيطرتها على موارد اليمنيين وحياتهم، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو إشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة باعتبار ذلك التزاماً سياسياً وإنسانياً وأخلاقياً لا يمكن التراجع عنه، مما يستوجب التفاف كافة المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيًا وعسكريًا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي هدد الأحد 21 كانون الثاني/يناير الجاري، بتصعيد احتجاجاته المطالبة بتشكيل حكومة بديلة لحكومة بن دغر، التي اتهمها بالفساد والعبث، وأمهل الرئاسة أسبوعاً تنتهي اليوم بتنظيم فعالية شعبية من المقرر إقامتها في ساحة العروض بمديرية خور مكسر.