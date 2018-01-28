رئيس دولة الإمارات ينعي والدته ويعلن الحداد 3 أيام

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 28, 2018
ووفقاً لـ"وام"، فقد نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والدته، وأعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، في وقت قال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على حسابه الشخصي عبر "تويتر": "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. ببالغ الحزن والأسى ننعى فقيدتنا والدة رئيس الدولة… الشيخة حصة بنت محمد ال نهيان… نحتسب عند الله مسيرتها الخيرة الحافلة بالعطاء لأسرتها وشعب الإمارات ووطنها… رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلون".
إنّا لله وإنّا إليه راجعون..— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 28, 2018
ببالغ الحزن والأسى ننعى فقيدتنا والدة رئيس الدولة… الشيخة حصة بنت محمد ال نهيان… نحتسب عند الله مسيرتها الخيرة الحافلة بالعطاء لأسرتها وشعب الإمارات ووطنها… رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان
بدوره، بعث حاكم دبي محمد بن راشد رسالة تعزية إلى رئيس الإمارات وقال: "خالص العزاء والمواساة لأخي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.. وعزاؤنا لعموم آل نهيان ولشعب الامارات الكريم.. ولكل محب للامارات ولرئيسها.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 28, 2018
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