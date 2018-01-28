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08:14 28 يناير/ كانون الثاني 2018
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    رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

    رئيس دولة الإمارات ينعي والدته ويعلن الحداد 3 أيام

    © AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
    العالم العربي
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    توفيت، اليوم الأحد، 28 يناير/كانون الثاني، الشيخة حصة بنت الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

    رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
    © AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
    رئيس الإمارات يعود لبلاده بعد غياب شهرين
    وأصدرت وزارة شئوون الرئاسة في الإمارات بياناً، قالت فيه "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والدته المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم. وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون "، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، "وام".

    ووفقاً لـ"وام"، فقد نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والدته، وأعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، في وقت قال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على حسابه الشخصي عبر "تويتر": "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. ببالغ الحزن والأسى ننعى فقيدتنا والدة رئيس الدولة… الشيخة حصة بنت محمد ال نهيان… نحتسب عند الله مسيرتها الخيرة  الحافلة بالعطاء  لأسرتها وشعب الإمارات  ووطنها…  رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلون".

    بدوره، بعث حاكم دبي محمد بن راشد رسالة تعزية إلى رئيس الإمارات وقال: "خالص العزاء والمواساة لأخي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.. وعزاؤنا لعموم آل نهيان ولشعب الامارات الكريم.. ولكل محب للامارات ولرئيسها.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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