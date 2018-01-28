الدفاع الروسية تسجل سبعة انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، 28 يناير/ كانون الثاني، أن لجنة الهدنة الروسية في سوريا، سجلت سبعة انتهاكات لوقف إطلاق النار في خلال يوم واحد، حيث سجلت تركيا ثلاثة انتهاكات.

© Sputnik. Nour Molhem روسيا تسجل 5 انتهاكات للهدنة بمناطق خفض التصعيد في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية: "سجل الجانب الروسي من المكتب التمثيلي للجنة الروسية التركية المشتركة لاستعراض القضايا المتعلقة بوقائع انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية سبع حالات إطلاق نار في المحافظات: حلب — ثلاثة، اللاذقية — أربعة. وسجل الجانب التركي من البعثة ثلاث حالات إطلاق نار في المحافظات: حلب — واحدة، إدلب — واحدة، دمشق – واحدة".

الجدير بالذكر أن معظم حالات إطلاق النار العشوائي من قذائف الهاون والأسلحة الصغيرة تم رصدها انطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها "جبهة النصرة" الإرهابية.

يذكر أنّه خلال يوم واحد تمّ توقيع اتفاق بشأن انضمام بلدة الديبة التابعة لمحافظة حمص إلى نظام وقف الأعمال القتالية، ليرتفع بذلك عدد البلدات المنضمة إلى عملية المصالحة إلى 2340. ولم يتغير عدد التشكيلات المسلحة التي أعلنت عن التزامها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو "234".