مصر تعلق على إمكانية الدخول في حرب مع دول أخرى (فيديو)

انتقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تناول الإعلام المصري لقضية سد النهضة والعلاقة مع إثيوبيا، وقال إنه يتسم بالقلق المفرط نظراً للحساسية الشديدة في هذا الموضوع لارتباط الأمر بمياه النيل.

© AFP 2018/ Ashraf Shazly الخارجية السودانية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي والبشير في إثيوبيا

وأضاف شكري، خلال لقائه مع الإعلامي المصري يوسف الحسيني في برنامج "نقطة تماس"، على فضائية "أون لايف"، أن إقامة العلاقات الإفريقية يكون على أساس المصلحة المشتركة، مؤكداً أن مصر لا تتآمر ولا يمكنها الدخول في حروب مع أشقائها، فحل القضايا والنزاعات يكون بالطرق السلمية وليس بالحروب.

وبالنسبة للسودان، قال وزير الخارجية المصري، إن اجتماعه مع وزير الخارجية السوداني تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والتوتر الذي شاب العلاقات خلال الفترة الماضية، وطرح كل طرف رؤيته للأسباب التي أدى إلى ذلك.

وأضاف أنه شدد خلال اللقاء على ضرورة العمل المشترك لإزالة أي سوء فهم وأي أسباب للتوتر من خلال اتخاذ إجراءات عملية تبرهن على التوجه الدائم للبلدين بتعزيز العلاقات والشعور بالمصير المشترك الذي يربط بين الشعبين.