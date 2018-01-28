الكشف عن سر إطلاق الوليد بن طلال لحيته في الحجز (فيديو)

كشف إعلامي سعودي، مساء أمس السبت، عن سر إطلاق الأمير الوليد بن طلال لحيته، التي أثارت سيلاً من التساؤلات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

© REUTERS/ Neil Hall مسؤول حكومي: إطلاق سراح الوليد بن طلال جاء بعد تسوية وافق عليها النائب العام

وقال الإعلامي في برنامج "الأسبوع في ساعة" إدريس الدريس، إنه تواصل مع الأمير هاتفيا، وأوضح له أنه لم توجه له اتهامات، وأن ما تم عبارة عن نقاش مع الحكومة للتأكد من نظافة عملياته التجارية.

وأضاف الدريس، أن النقاش استمر فترة من الوقت، في عدة أمور مهمة أخرى، تختلف عن العمليات التجارية، مؤكداً صحة ما ورد في مقابلته مع وكالة "رويترز" من موضوعات.

وتابع: "الأمير الوليد ذكر لي استياءه من الشائعات التي تداولها البعض عن سوء معاملته في الريتز، وأكد أنه كان يعيش كما في بيته، وعن إطلاق لحيته قال الأمير: أعجبتني وسأتركها لأنها "نيو لك".

أ. #ادريس_الدريس في #الأسبوع_في_ساعة

سمو الأمير #الوليد_بن_طلال نفي لي الشائعات حول سوء معاملته في الريتز، وأكد أنه كان يعيش وكأنه في بيته، وهذا هو سر اللحية التي ظهر بها في فيديو رويترز#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ru2G62rUI5 — خليجية (@Khalejiatv) January 27, 2018

وأطلق سراح الملياردير السعودي، أحد أبرز رجال الأعمال العالميين في المملكة، أمس السبت، بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة الشاملة على الفساد.