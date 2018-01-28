الكشف عن سر إطلاق الوليد بن طلال لحيته في الحجز (فيديو)

وأضاف الدريس، أن النقاش استمر فترة من الوقت، في عدة أمور مهمة أخرى، تختلف عن العمليات التجارية، مؤكداً صحة ما ورد في مقابلته مع وكالة "رويترز" من موضوعات.
وتابع: "الأمير الوليد ذكر لي استياءه من الشائعات التي تداولها البعض عن سوء معاملته في الريتز، وأكد أنه كان يعيش كما في بيته، وعن إطلاق لحيته قال الأمير: أعجبتني وسأتركها لأنها "نيو لك".
أ. #ادريس_الدريس في #الأسبوع_في_ساعة— خليجية (@Khalejiatv) January 27, 2018
سمو الأمير #الوليد_بن_طلال نفي لي الشائعات حول سوء معاملته في الريتز، وأكد أنه كان يعيش وكأنه في بيته، وهذا هو سر اللحية التي ظهر بها في فيديو رويترز#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ru2G62rUI5
وأطلق سراح الملياردير السعودي، أحد أبرز رجال الأعمال العالميين في المملكة، أمس السبت، بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة الشاملة على الفساد.
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