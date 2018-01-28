رئيس وزراء اليمن يتهم الانتقالي الجنوبي بالانقلاب على الشرعية ويحذر من كارثة

اتهم رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، 28 يناير/كانون الثاني، المجلس الانتقالي الجنوبي بالانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية في اليمن.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH سقوط قتلى في اشتباكات بمدينة عدن في جنوب اليمن

وقال بن دغر، في كلمة له، نقلها حسابه الشخصي عبر " تويتر ": إن "هناك في صنعاء يجري تثبيت الانقلاب على الجمهورية، وهنا في عدن يجري الانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية، اليمن يتمزق لأننا نصمت ولا نصرخ، ونخاف قول الحقيقة".

وشدد بن دغر: "لا ينبغي أن تذهب جهود العرب ودماؤهم في اليمن إلى سقوط الوحدة وتقسيم اليمن، هذه جريرتها لا تقل فداحة عن جريمة الحوثيين بصنعاء"، متابعاً "إيران تسعى للحصول على تعزيز لوجودها في اليمن عن طريق الحوثيين، وبالتقسيم نحن نعطيها ثلث الأرض، وثلاثة أرباع السكان، لتحكم وتتحكم بهم".

— د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

— د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

​وأكد رئيس وزراء اليمن، أن "وحدة الموقف العربي والصراحة والصدق كما يتجلى في موقف المملكة، وما نأمله ونتوقعه مخلصين في موقف الإمارات، وكل دول التحالف العربي في التعامل مع الأزمة في عدن، التي تنحو شيئاً فشيئاً نحو المواجهة العسكرية الشاملة، شرط لإنقاذ الموقف، كما هي شرط لإنقاذ اليمن من التقسيم والتقزيم".

— د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

​كما دعا ابن دغر، "التحالف العربي" بقيادة السعودية وكل العرب إلى التحرك لإنقاذ الموقف"، مؤكدا أن "الأمل كما نراه نحن في الحكومة معقود على الإمارات العربية المتحدة، صاحبة القرار اليوم في عدن العاصمة المؤقتة لليمن".