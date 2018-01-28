مصدر عسكري: قوات "الانتقالي الجنوبي" تسيطر على معسكرات للجيش في عدن

قال مصدر عسكري من جنوب اليمن إن الاشتباكات مازالت مستمرة، بين "قوات المقاومة" التابعة للمجلس الانتقالي، والجيش اليمني بجانب قوات حزب الإصلاح.

© AFP 2018/ Saleh Al-Obeidi رئيس وزراء اليمن يتهم الانتقالي الجنوبي بالانقلاب على الشرعية ويحذر من كارثة

وأكد المصدر لـ سبوتنيك ، اليوم الأحد، 28 يناير/كانون الثاني، أن "المعارك حسمت لصالح "المقاومة" في خور مكسر، وتم السيطرة على معسكر طارق والآن تم السيطرة على نقطة محطة العاقل مدخل كريتر، بالإضافة إلى السيطرة على ساحل أبين كامل حتى قرب مفرق العلم حيث مازالت هناك اشتباكات ".

وأضاف المصدر العسكري، أنه "تم تأمين طريق الجسر وخور مكسر بالكامل، وانتشار الأمن في طريق الدكة مع تأمين المعلا والنواهي، حيث لا توجد أي قوات للإصلاح هناك مع تأمين عقبة عدن والآن قوات من "المقاومة الجنوبية" تصل معسكر العشرين بكويتر وتلتحم مع القوات في المعسكر التابع للحزام الأمني هناك".

وأشار المصدر، إلى أن "الجرحى من "المقاومة" قليل جدا، فيما كشف عن أسرى المئات من حزب الإصلاح والحكومة".