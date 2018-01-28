قوات "الانتقالي الجنوبي" تقول إنها أسرت قائد حزب الإصلاح في "معسكر طارق" التابع للحماية الرئاسية

قال مصدر ميداني، من عدن، إن القوات التابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" تمكنت من أسر قائد حزب الإصلاح في معسكر طارق بعدن.

© AFP 2018/ Saleh Al-Obeidi رئيس وزراء اليمن يدعو الوحدات العسكرية لوقف إطلاق النار في عدن والعودة لثكناتها

وأشار المصدر، في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الأحد، 28 يناير/كانون الثاني، إلى أنه تم أسر قائد الإصلاح في "معسكر طارق"، العميد ركن إبراهيم حيدان تم القبض عليه بعد إصابته إصابه طفيفة.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك":

قائد الإصلاح في معسكر طارق "حيدان" أو الشاطر كما يطلق عليه، تم القبض عليه بعد إصابته إصابه طفيفة، وهو الآن في قبضة "المقاومة" وتم إسعافه إلى مستشفى الشفاء في خور مكسر بوسط عدن.

وكان مصدر عسكري من جنوب اليمن إن الاشتباكات مازالت مستمرة، بين "قوات المقاومة" التابعة للمجلس الانتقالي، والجيش اليمني بجانب قوات حزب الإصلاح.

وأكد المصدر لـ سبوتنيك، أن "المعارك حسمت لصالح "المقاومة" في خور مكسر، وتم السيطرة على معسكر طارق والآن تم السيطرة على نقطة محطة العاقل مدخل كريتر، بالإضافة إلى السيطرة على ساحل أبين كامل حتى قرب مفرق العلم حيث مازالت هناك اشتباكات".