قوات "الانتقالي الجنوبي" تقول إنها أسرت قائد حزب الإصلاح في "معسكر طارق" التابع للحماية الرئاسية

وقال المصدر لـ"سبوتنيك":
قائد الإصلاح في معسكر طارق "حيدان" أو الشاطر كما يطلق عليه، تم القبض عليه بعد إصابته إصابه طفيفة، وهو الآن في قبضة "المقاومة" وتم إسعافه إلى مستشفى الشفاء في خور مكسر بوسط عدن.
وكان مصدر عسكري من جنوب اليمن إن الاشتباكات مازالت مستمرة، بين "قوات المقاومة" التابعة للمجلس الانتقالي، والجيش اليمني بجانب قوات حزب الإصلاح.
وأكد المصدر لـ سبوتنيك، أن "المعارك حسمت لصالح "المقاومة" في خور مكسر، وتم السيطرة على معسكر طارق والآن تم السيطرة على نقطة محطة العاقل مدخل كريتر، بالإضافة إلى السيطرة على ساحل أبين كامل حتى قرب مفرق العلم حيث مازالت هناك اشتباكات".
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