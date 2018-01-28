مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب التصعيد العسكري بين الانتقالي وحكومة هادي

قال مصدر محلي، من العاصمة الجنوبية عدن، إنه كان هناك اتفاق من قبل "التحالف العربي" بقيادة السعودية بتهدئة التصعيد يوم أمس ووافق عليه المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتابع المصدر، في اتصال مع سبوتنيك ، اليوم الأحد، 28 يناير/كانون الثاني، أن الاتفاق كان ينص على التظاهر السلمي للجماهير دون اعتراضها من جانب الحكومة.

وأضاف المصدر، "تفاجأنا اليوم بقيام قوات الحرس الرئاسي بتحرك عسكري، وهو ما اضطر "القوات الجنوبية" للتدخل لحماية المتظاهرين وطرد قوات الحرس الرئاسي من الأماكن التي احتلتها".

وكان مصدر ميداني، من عدن، قال لسبوتنيك، إن القوات التابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" تمكنت من أسر قائد حزب الإصلاح في معسكر طارق بعدن.

وكان المجلس الانتقالي، قد طالب الرئيس هادي في بيان له بإقاله حكومة "بن دغر"، وأمهل البيان الرئيس اليمني أسبوعاً لتغيير الحكومة، وانتهت المهلة أمس السبت، وبدأ المجلس الانتقالي في حشد الجماهير للساحات صباح اليوم بعد اتفاق مع التحالف على التظاهر السلمي وعدم التصعيد العسكري.