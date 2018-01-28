خرق جديد لمناطق "تخفيف التصعيد" شمال حمص في سوريا

أصيب 4 مدنيين بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة بعشرات القذائف الصاروخية قرية جبورين وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التصعيد شمال مدينة حمص وسط سوريا.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky الدفاع الروسية: 3 خروقات في مناطق تخفيف التوتر بمحافظتي إدلب ودمشق

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الفرحانية غرب تلبيسة والغنطو بالريف الشمالي قصفت بأكثر من 40 قذيفة قرية جبورين ما تسبب بإصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بعدد من منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وردا على الاعتداءات أفادت وكالة "سانا" بأن وحدة من الجيش العربي السوري وجهت رمايات نارية مناسبة على اتجاه مصادر إطلاق القذائف أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف للمجموعات المسلحة.

ومنذ توقيعه في الـ 31 من يوليو/ تموز انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة اتفاق منطقة تخفيف التصعيد عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على التجمعات السكنية والبنى التحتية في مدينة حمص والقرى والبلدات المجاورة.