الرئيس الفلسطيني: أمريكا استبعدت نفسها كوسيط في عملية السلام بانحيازها لإسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، إن أميركا بقراراتها المنحازة لإسرائيل استبعدت نفسها كوسيط في عملية السلام.

© REUTERS/ AMMAR AWAD فلسطين ستطلب من الدول الأفريقية في أديس أبابا عدم نقل سفاراتها إلى القدس

القاهرة- سبوتنيك ودعا الرئيس الفلسطيني إلى إنشاء آلية جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة، مؤكدا "أميركا بقراراتها المنحازة لإسرائيل استبعدت نفسها كوسيط في عملية السلام".

وطالب الرئيس الفلسطيني الدول الأفريقية، المشاركة في القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، عدم نقل سفاراتها إلى القدس.

وقال عباس، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، "نتمسك بخيار السلام، ولكن الولايات المتحدة باتت منحازة واستبعدت نفسها كوسيط، بعد قرار ترامب بشأن القدس".

وأكد الرئيس الفلسطيني "أهمية التزام جميع الدول بالامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلى مدينة القدس"، داعيا إلى "إنشاء آلية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لقيادة عملية الوساطة".