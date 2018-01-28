الرئيس الفلسطيني: أمريكا استبعدت نفسها كوسيط في عملية السلام بانحيازها لإسرائيل

وطالب الرئيس الفلسطيني الدول الأفريقية، المشاركة في القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، عدم نقل سفاراتها إلى القدس.
وقال عباس، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، "نتمسك بخيار السلام، ولكن الولايات المتحدة باتت منحازة واستبعدت نفسها كوسيط، بعد قرار ترامب بشأن القدس".
وأكد الرئيس الفلسطيني "أهمية التزام جميع الدول بالامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلى مدينة القدس"، داعيا إلى "إنشاء آلية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لقيادة عملية الوساطة".
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