الجيش الجزائري يكشف هوية أربعة إرهابيين قتلهم الجمعة الماضية شرقي البلاد

الجزائر — سبوتنيك. وكشف بيان صاد عن الوزارة، "تم السبت [أمس] التعرف على هوية إرهابيين اثنين هما "س. عبد الرحيم" المكنى بـ "المنتصر" و "ن. خالد" المدعو "شرحبيل"، هذا الأخير الذي التحق بالجماعات الإرهابية منذ عام 2005، فيما تم الأحد [اليوم] كشف هوية اثنين آخرين من الإرهابيين، ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي الخطير المبحوث عنه "عمار" المدعو "زيد عبد الله" الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية منذ سنة 1995 وهو مسؤول عن عدة أعمال إجرامية، وكذا "ب. مراد" المكنى "أبو فراس"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010

© AFP 2018/ FAROUK BATICHE الجيش الجزائري يقضي على 9 مسلحين بينهم أمراء لتنظيمات إرهابية

وكانت قوات الجيش الجزائري قد قضت الجمعة الماضية على ثمانية إرهابيين في بلدة شاشار ولاية خنشلة شرقي الجزائر ينتمون لما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الإرهابي من بينهم ثلاثة من قيادات التنظيم في عملية عسكرية استرجعت خلالها ثماني قطع أسلحة كانت بحوزة المسلحين.

وتبذل قوات الجيش الجزائري، جهودا مكثفة لملاحقة عناصر مجموعة الإرهابية، في مناطق عدة من البلاد.

ويكثف الجيش عمليات مراقبة المناطق المتاخمة للحدود مع كل من شمال مالي وشمال النيجر، لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة، وكذلك لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية.