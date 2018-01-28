سياسي مصري: القواعد التركية في سواكن السودانية تمسّ الأمن القومي المصري

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن العلاقات بين مصر والسودان قوية وقديمة، وكانا يمثلان دولة واحدة في الحكم الملكي لكليهما، لذا فلا مبرر مطلقا لإيجاد أي توتر في العلاقات بينهما.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH تركيا تبدأ عملها في جزيرة "سواكن" السودانية وأضاف، خلال حواره في حلقة الأحد من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير إذاعة " سبوتنيك ": "نأمل استمرار الحوار حتى تنتهي كل القضايا المعلقة بين البلدين، ومن وجهة نظري كمواطن مصري، فأنا أرغب في فتح المزيد من أفق التعاون بين البلدين".





مشيرا إلى أنه لا يوجد ملفات عالقة بين الدولتين "سوى ملف حلايب وشلاتين وهو أمر محسوم منذ قديم الأزل، وسيتم توضيح الموقف للجانب السوداني بمزيد من الحوار".





وأكد السفير على أن استمرارية الحوار تستبعد وجود الخلافات، لافتا إلى "سعادة جميع الأطراف بما تم التوصل إليه خلال لقاء الرئيسين المصري والسوداني، السبت في أديس أبابا، في محاولات حثيثة من الطرفين للاقتراب".





وعن القواعد التركية في مدينة سواكن، قال السفير" إن هذه المسألة تمس الأمن القومي المصري".