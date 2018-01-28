الانتقالي يؤكد دعمه لهادي والتزامه بالسلمية في عدن

قال سالم ثابت العولقي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو هيئة الرئاسة، أن المجلس يثمّن البيان الصادر من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والذي دعا إلى التهدئة حول ما جري اليوم في العاصمة عدن.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH سقوط قتلى في اشتباكات بمدينة عدن في جنوب اليمن وأضاف العولقي، في بيان تلقت " سبوتنيك " نسخة منه، اليوم الأحد، أننا مع التهدئة بعد التصعيد الشعبي الذي جرى اليوم في عدن، ضد الاختلال الحكومي في مختلف الجوانب، مشيداً بالمساعي الكبيرة التي تقودها دول التحالف العربي في هذا الخصوص.





ومضى بقوله، نؤكد لأخواننا في دول التحالف العربي و الرئيس هادي أننا ملتزمون بالنهج السلمي في المطالبة بتغيير الحكومة والوقوف على الاختلالات في كافة المحافظات والوزارات التي انعكست سلباً على توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة للمواطن، كما نؤكد على التزامنا الكامل كشركاء في محاربة العدو المشترك وإنهاء الإنقلاب المتمثل في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وتحريرما تبقى، وخروجنا اليوم سلمى ونؤكد على تجنب الاحتكاك العسكري و أية مظاهر مسلحة في الجنوب مع الحرص على عدم المساس بمؤسسات الدولة.





وتابع البيان، نثق كل الثقة أن التحالف العربي سيتدخل بكل إمكانياته لحل كافة الاختلالات جذرياً وذلك استجابة لمطالب الشعب ومن أجل الدفاع عن انتصاراته وانتصارات التحالف العربي والحفاظ على المكتسبات التي تحققت إلى الآن.





وأكد العولقي ، على تجديد التفاعل الإيجابي للجنوبيين واستجابتهم الكاملة مع جهود ومساعي دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في حل هذه الأزمة.





ودعا البيان، الجميع إلى الالتزام بالسلمية والحوار والبناءإلى أن يتم تصويب الاختلالات.