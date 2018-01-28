أبو الغيط يعلق على أزمة ليبية ويؤكد استعداد الجامعة العربية لحلها

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني أن الجامعة العربية مستعدة للمساهمة في أى جهد لمعالجة أزمة المهاجرين في ليبيا.

وقال أبو الغيط أن الجامعة ستساهم في أي جهد على الصعيدين السياسي والفني لمعالجة أزمة المهاجرين والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون إليها في ليبيا، من خلال مساعدة مؤسسات الدولة الليبية، حسب موقع الوسط الليبي.

وأشار أبو الغيط، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الـ30 للاتحاد الأفريقي، إلى أن الأزمة الليبية تمثل أولوية مشتركة للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وكان أبو الغيط بحث مع ممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، في وقت سابق، تطورات العملية السياسية في ليبيا الأحد.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمام القادة الأفارقة أن جهود المنظمتين تتقاطعان لإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا وتوحيد مؤسساتها المختلفة وبناء هياكل مستقرة لدولتها وإكمال كافة الاستحقاقات المتبقية.

​وقد أعلنت القوات البحرية الليبية في طرابلس، أمس السبت، أنها تمكنت من إنقاذ 86 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية بينهم نســاء وأطفال، حسب سبوتنيك.

وقال وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية عبد السلام عاشور، أن وزارة الداخلية لا تقبل أي تجاوزات تنال من كرامة المهاجرين، مشيراً إلى أن أي تجاوزات تحدث نعتبرها تصرفات فردية تعرض صاحبها للعقاب، هؤلاء المهاجرين مجرد ضحايا ولا نسمح بإهانتهم، حسب سبوتنيك.