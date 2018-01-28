أبو الغيط يعلق على أزمة ليبية ويؤكد استعداد الجامعة العربية لحلها

وأشار أبو الغيط، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الـ30 للاتحاد الأفريقي، إلى أن الأزمة الليبية تمثل أولوية مشتركة للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
وكان أبو الغيط بحث مع ممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، في وقت سابق، تطورات العملية السياسية في ليبيا الأحد.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمام القادة الأفارقة أن جهود المنظمتين تتقاطعان لإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا وتوحيد مؤسساتها المختلفة وبناء هياكل مستقرة لدولتها وإكمال كافة الاستحقاقات المتبقية.
ألتقى الممثل الخاص #غسان_سلامة @GhassanSalame بالأمين العام لجامعة الدول العربية @arableague_gs أحمد أبو الغيط في أديس أبابا، وناقش معه تطورات العملية السياسية في #ليبيا. pic.twitter.com/rNJAuNkhwM— UNSMIL (@UNSMILibya) January 28, 2018
وقد أعلنت القوات البحرية الليبية في طرابلس، أمس السبت، أنها تمكنت من إنقاذ 86 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية بينهم نســاء وأطفال، حسب سبوتنيك.
وقال وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية عبد السلام عاشور، أن وزارة الداخلية لا تقبل أي تجاوزات تنال من كرامة المهاجرين، مشيراً إلى أن أي تجاوزات تحدث نعتبرها تصرفات فردية تعرض صاحبها للعقاب، هؤلاء المهاجرين مجرد ضحايا ولا نسمح بإهانتهم، حسب سبوتنيك.
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